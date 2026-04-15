Federación fortalece lazos turísticos y comerciales con Uruguay y Brasil

La comitiva está encabezada por el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, quien viaja acompañado por el prestador turístico Gastón Rondonotti. Durante la jornada de este miércoles, desarrollaron una intensa agenda de trabajo en distintas ciudades de la región.

El recorrido comenzó en Tacuarembó, donde la delegación mantuvo un encuentro con el intendente Wilson Ezquerra Martinotti y el director de Turismo Marcelo Crespi. En la reunión se destacó la importancia de generar sinergia entre la oferta termal y de naturaleza de Federación y el patrimonio cultural y rural del departamento uruguayo.

Posteriormente, las autoridades brindaron declaraciones a medios locales y avanzaron en una agenda comercial con representantes de la agencia Onda Marina, enfocada en promover la llegada de turistas uruguayos a la ciudad entrerriana.

La misión continuó en Rivera, donde se concretó una reunión con el director de Turismo departamental, Jean Alvez, con el objetivo de explorar acuerdos de promoción conjunta.

Finalmente, la comitiva se trasladó a Santana do Livramento, donde mantuvo un encuentro estratégico con la agencia Turisa Turismo, buscando captar el mercado brasileño de frontera y posicionar a Federación como un destino destacado en salud, bienestar y recreación.

Al respecto, Marozzini destacó la importancia de la iniciativa: “El posicionamiento de Federación requiere de una presencia activa en la región. Hemos logrado sentar las bases para acuerdos que no solo traen más turistas, sino que también fortalecen la integración cultural con Uruguay y Brasil”.

De esta manera, el municipio continúa avanzando en políticas de promoción turística internacional, apostando al crecimiento sostenido del destino y a la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo local.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas