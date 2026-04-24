Federación fue anfitriona de periodistas de todo el país en la antesala del Premio «Río de los Pájaros»

A pocas horas de que se enciendan las luces de la 13° edición del Premio Binacional “Río de los Pájaros” en Concordia, la ciudad de Federación se convirtió en una escala estratégica para el periodismo nacional. Este jueves, comunicadores de diversos puntos de la Argentina visitaron el Parque Termal de Federación, sumergiéndose en uno de los atractivos más emblemáticos de la provincia.

Promoción en primera persona

El Secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, fue el encargado de dar la bienvenida al grupo en el marco de un «Fam Tour» (viaje de familiarización). Esta iniciativa busca que los referentes de prensa conozcan de primera mano la infraestructura, los servicios y la calidez que ofrece la ciudad, para luego replicar esa experiencia en sus respectivos medios y regiones.

«Esta visita permite a los comunicadores conocer el potencial y los principales atractivos de Federación, fortaleciendo nuestra posición como destino líder en la región», destacaron desde la cartera de Turismo.

El contexto: El reconocimiento al periodismo binacional

La llegada de estos profesionales del sector no es casual. Mañana, viernes 24 de abril, la ciudad de Concordia será la sede de la entrega del prestigioso Premio «Río de los Pájaros» 2026.

Organizado por la Fundación Paralelo Turístico, este evento se ha consolidado como uno de los más importantes de la zona de Salto Grande, ya que distingue la labor de más de 100 periodistas y comunicadores de Argentina y Uruguay.

La visita al Parque Termal de Federación funciona como el preámbulo perfecto para una ceremonia que celebra la comunicación y la integración regional, dejando en claro que el turismo y el periodismo caminan de la mano en el crecimiento de nuestra costa del Uruguay.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas