Este martes por la mañana, la ciudad de Federación fue sede de la instancia departamental del Senado Juvenil Entrerriano, un programa que promueve la participación política, el debate y la formación ciudadana entre los jóvenes de la provincia.

El encuentro tuvo lugar en el Auditorium Ciudad de Federación, donde estudiantes de distintas instituciones educativas del departamento presentaron sus proyectos legislativos. En esta oportunidad participaron delegaciones de Federación, Chajarí, Villa del Rosario, San Jaime, Colonia Argentina, Colonia Santa Juana, Colonia Freitas y Colonia San Roque.

+El intendente Ricardo Bravo encabezó la apertura del evento y destacó la importancia de que los jóvenes “se involucren en la vida democrática y aporten ideas para mejorar la comunidad”.

También participaron la viceintendenta Silvana Monzón, la directora de Cultura Claudia Quirós, el director departamental de Escuelas José Soto y los concejales Belén Gil, Claudio Gómez y Agustín Sguerzo, quienes acompañaron a los estudiantes durante la jornada.

Desde la organización resaltaron el entusiasmo y compromiso de los jóvenes, cuyos proyectos abordaron temas sociales, ambientales y educativos, reflejando las preocupaciones y aspiraciones de las nuevas generaciones entrerrianas.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas