Federación fue sede del Encuentro Turístico “Activar Destinos”

La actividad tuvo lugar en el Hotel Arena Resort y reunió a referentes del sector público y privado, consolidando a Federación como punto de encuentro y debate en torno al desarrollo turístico de la región.

Autoridades presentes

El evento contó con la participación del Secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, el Secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini, representantes de la Cámara Entrerriana de Turismo, la AHGA, empresarios y autoridades de distintas ciudades de la provincia y de la República Oriental del Uruguay.

Exposiciones y temáticas

Durante la jornada, profesionales invitados compartieron experiencias y conocimientos en distintas áreas:

Lic. Teresita Van Stratte, quien disertó sobre termalismo, un eje central en el posicionamiento turístico de la región.

Lic. Andrés Ziperovich, con una exposición sobre innovación y redes sociales aplicadas a la promoción de destinos.

Lic. Andrea Pérez Simondini, que abordó el creciente interés en el turismo ufológico como propuesta diferenciadora.

Federación en el mapa turístico

El Encuentro “Activar Destinos” no solo aportó herramientas y miradas innovadoras, sino que también ratificó la relevancia de Federación como un destino en permanente crecimiento, que busca diversificar su oferta y consolidarse como referencia en el turismo provincial y regional.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas