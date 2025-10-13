Federación fue uno de los destinos más elegidos del fin de semana largo: más de 9 mil ingresos al parque termal

El último fin de semana largo volvió a dejar números alentadores para el turismo en Entre Ríos, donde la ocupación promedio osciló entre el 60% y el 70%. Sin embargo, Federación se destacó una vez más como uno de los puntos más visitados de la provincia, alcanzando un 75% de ocupación y consolidando su posición como referente del turismo termal del Litoral argentino.

Según datos brindados a 7Paginas por la Secretaría de Turismo de Federación, el complejo termal registró más de 9.000 entradas vendidas durante los tres días del fin de semana largo de octubre. El detalle oficial indica:

Viernes 10/10: 3.235 ingresos

3.235 ingresos Sábado 11/10: 4.095 ingresos

4.095 ingresos Domingo 12/10: 1.714 ingresos

Total general: 9.044 visitantes

El movimiento turístico se vio impulsado no solo por el atractivo de las aguas termales, sino también por las actividades al aire libre, la oferta gastronómica y las propuestas recreativas que ofreció la ciudad durante esos días.

Desde el área de Turismo destacaron el comportamiento del público y la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para mantener a Federación entre los destinos preferidos por los visitantes de la región y del país.

