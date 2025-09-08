7PAGINAS

Federación: Gendarmería Nacional reforzará su presencia en la ciudad

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, mantuvo este lunes una reunión en su despacho con el Jefe de la Agrupación V “Entre Ríos” de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Federico Montes, con el objetivo de coordinar acciones en materia de seguridad.
Durante el encuentro, el jefe de Gendarmería expresó la plena disposición de la fuerza para colaborar con la Municipalidad en tareas que fortalezcan el bienestar de la comunidad. En este sentido, se comprometió a incrementar los recursos humanos destinados al cuidado y la prevención en la ciudad, reforzando la presencia institucional de la fuerza.

El intendente Bravo destacó la importancia de trabajar en conjunto con las fuerzas nacionales para garantizar la seguridad de los vecinos, “Este es un paso importante para seguir avanzando en la construcción de una ciudad más segura, con el acompañamiento de Gendarmería Nacional y el compromiso de nuestra gestión”.

Con este acuerdo, Federación contará con un mayor respaldo en el ámbito de la seguridad, en un marco de articulación entre el municipio y la institución nacional.

Con información de prensa municipal

