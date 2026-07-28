Federación homenajeará a los trabajadores de la madera con una muestra fotográfica histórica en el Museo de los Asentamientos

Segun se dijo a 7Paginas, la propuesta consistirá en una muestra fotográfica histórica, integrada a la exposición permanente del museo, que permitirá a vecinos y visitantes recorrer distintos momentos del desarrollo de la industria maderera y recordar el esfuerzo de generaciones de trabajadores que marcaron la identidad de la antigua Federación.

Un recorrido por la historia de la industria maderera

La exposición propone un viaje por la memoria colectiva de la ciudad a través de imágenes que reflejan la evolución de una actividad que fue motor del crecimiento económico y social de la región.

Entre las fotografías que integran la muestra se destacan registros de la época de las jangadas, cuando los troncos eran transportados por los cursos de agua; imágenes de los aserraderos y playas de acopio, donde se desarrollaba el procesamiento de la madera en la vieja ciudad; y escenas que retratan la labor cotidiana de los obreros madereros en las distintas etapas de la actividad.

La iniciativa busca poner en valor el patrimonio histórico de Federación y reconocer el esfuerzo de quienes hicieron de la industria de la madera uno de los pilares del desarrollo local.

Entrada libre y gratuita

La muestra podrá visitarse durante el fin de semana en las instalaciones del Museo de los Asentamientos José María Dalorso, ubicado en la intersección de Irigoyen y Las Rosas, con entrada libre y gratuita.

Los horarios de visita serán:

Sábado 1 de agosto: de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Domingo 2 de agosto: de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Una invitación a reencontrarse con la memoria

Desde El Museo de los Asentamientos, extendieron una invitación especial a los trabajadores de la industria maderera, sus familias y a toda la comunidad para participar de esta propuesta cultural.

El objetivo es que quienes formaron parte de esta actividad, o sus descendientes, puedan reencontrarse con su historia a través de imágenes que reflejan el trabajo, el esfuerzo y el legado de un sector que dejó una huella imborrable en la identidad de Federación.

La muestra constituye un reconocimiento a los hombres y mujeres que, con su labor en los montes, las jangadas y los aserraderos, contribuyeron al crecimiento de la ciudad y forman parte de su patrimonio histórico y cultural.