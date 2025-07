Federación implementa medida ejemplar: desde este lunes, sin casco no se podrá cargar combustible

De acuerdo a lo indicado a 7Paginas, la iniciativa, que lleva el lema «Sin casco, no hay nafta», busca reforzar la prevención de accidentes y fomentar el respeto a las normas de tránsito, apuntando especialmente a proteger la vida de los conductores y sus acompañantes.

Una política que apunta a salvar vidas

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el objetivo principal es generar conciencia y reducir la siniestralidad vial. “Usar casco es una cuestión de vida o muerte. Esta ordenanza viene a respaldar una política de cuidado que debe ser colectiva”, señalaron fuentes municipales a 7Paginas.

El mensaje de la campaña no deja lugar a dudas:

¡Motociclistas, atentos!

Desde el 14 de julio rige la norma:

SIN CASCO = SIN COMBUSTIBLE

No hay excusas. Si no usás casco, no cargás nafta.

Acompañamiento desde las estaciones de servicio

Las estaciones de servicio ya fueron notificadas y están obligadas a cumplir la normativa. En caso de incumplimiento, podrían recibir sanciones. El personal de los surtidores estará autorizado a negar el despacho de combustible a conductores que no respeten la medida.

Apoyo desde la comunidad

Vecinos y vecinas de Federación han recibido con agrado esta nueva disposición, entendiendo que el uso del casco salva vidas y que, en muchos casos, es el Estado quien debe tomar decisiones firmes para modificar conductas arraigadas.

Al respecto, el responsable del área de inspección municipal Anibal Masetto, adelantó que habrá controles y seguimiento para garantizar que la ordenanza se cumpla de manera efectiva. “Esto no es una medida punitiva, es una política de salud pública. Usar el casco debe ser un hábito, no una excepción”, afirmó.