Miércoles 11 de marzo de 2026
Federación impulsa gestiones para recuperar las Olimpíadas Médicas

Con el objetivo de seguir posicionando a la ciudad como sede de eventos de alcance nacional, el municipio de Federación comenzó a trabajar junto a instituciones del sector turístico y comercial para impulsar el regreso de las Olimpíadas Médicas.
En ese marco, este miércoles se realizó una reunión de trabajo en el Salón de la Democracia, convocada por el presidente municipal y la Secretaría de Turismo, de la que participaron representantes de la Asociación Hotelera y Gastronómica, el Centro de Comercio y el gremio UTHGRA.

Durante el encuentro, desde el municipio se propuso a las instituciones presentes comenzar a articular acciones conjuntas con el objetivo de gestionar que Federación vuelva a ser sede de las Olimpíadas Médicas, un evento que reúne a profesionales de la salud de todo el país que compiten en distintas disciplinas deportivas.

Según supo 7Paginas, la propuesta fue bien recibida por los representantes del sector privado y se acordó avanzar de manera coordinada en las gestiones necesarias para concretar la realización de esta competencia en la ciudad, teniendo en cuenta el importante movimiento turístico y económico que genera este tipo de encuentros.

De la reunión también participaron el intendente Ricardo Bravo, el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, el director de Deportes, César García, junto a referentes de las distintas instituciones vinculadas al turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio local.