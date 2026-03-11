Federación impulsa gestiones para recuperar las Olimpíadas Médicas

En ese marco, este miércoles se realizó una reunión de trabajo en el Salón de la Democracia, convocada por el presidente municipal y la Secretaría de Turismo, de la que participaron representantes de la Asociación Hotelera y Gastronómica, el Centro de Comercio y el gremio UTHGRA.

Durante el encuentro, desde el municipio se propuso a las instituciones presentes comenzar a articular acciones conjuntas con el objetivo de gestionar que Federación vuelva a ser sede de las Olimpíadas Médicas, un evento que reúne a profesionales de la salud de todo el país que compiten en distintas disciplinas deportivas.

Según supo 7Paginas, la propuesta fue bien recibida por los representantes del sector privado y se acordó avanzar de manera coordinada en las gestiones necesarias para concretar la realización de esta competencia en la ciudad, teniendo en cuenta el importante movimiento turístico y económico que genera este tipo de encuentros.

De la reunión también participaron el intendente Ricardo Bravo, el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, el director de Deportes, César García, junto a referentes de las distintas instituciones vinculadas al turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio local.