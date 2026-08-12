Federación: Impulsan «DOMO», un innovador asistente virtual por WhatsApp para potenciar el comercio y el turismo

Este viernes 14 de agosto a las 20:00 hs. se llevará a cabo el lanzamiento oficial de DOMO, una innovadora guía virtual diseñada para transformar la manera en que los residentes y turistas interactúan con la oferta comercial, gastronómica y de servicios en la ciudad de Federación.

Impulsado por el Centro de Comercio y Actividades Económicas local, el asistente virtual operará de forma directa a través de WhatsApp. La herramienta permitirá a los vecinos encontrar comercios, servicios de cercanía, agendas de actividades culturales para el fin de semana y cupones de descuento. Para los visitantes y turistas, DOMO ofrecerá una guía en tiempo real sobre opciones gastronómicas, puntos de interés, paseos y alojamientos para optimizar su estadía.

Por su parte, los comerciantes y prestadores locales contarán con una plataforma accesible para integrar sus catálogos, promociones y canales de contacto, conectando directamente con usuarios que buscan activamente sus productos.

En diálogo con el programa Entre Líneas (Radio UNO Federación), el presidente del Centro de Comercio, Industria y Otros Intereses de Federación, Néstor Romero, brindó detalles sobre la trastienda del proyecto y su funcionamiento en la práctica.

«Este es un proyecto que comenzamos a desarrollar el año pasado. Al principio habíamos pensado en una página web, pero los tiempos y la tecnología se van modificando. Llegamos a este punto con un chatbot con Inteligencia Artificial que le va a permitir a todos los comerciantes de la ciudad vender a través de la herramienta que hoy más se usa en el mundo», explicó Romero.

El dirigente remarcó la sencillez de su uso: la comunidad podrá acceder escaneando un código QR o agregando un número de teléfono público. Al iniciar la conversación, la Inteligencia Artificial guía al usuario según sus necesidades hasta redirigirlo, en caso de requerir una compra o consulta específica, al chat directo con el comerciante o encargado del local.

«Es como una guía local, pero de hoy: con mucha más interacción y dinamismo. Hoy la gente recurre inmediatamente al celular, a WhatsApp o Instagram cuando quiere comprar algo. Que sea un desarrollo de origen local le da un valor agregado para impulsar toda nuestra actividad turística y comercial», añadió.

Apoyo a la creación de un Ente Mixto de Eventos

Durante la entrevista radial, Romero también se refirió a la participación del sector comercial en una reunión de trabajo convocada por el Concejo Deliberante para avanzar en la propuesta de un Ente Mixto Organizador de Eventos.

«Lo vemos con muy buenos ojos. Un ente mixto es una herramienta muy buena que funciona en otros puntos de la provincia. Hay que ver de qué manera se construye, cuáles son las propuestas y los objetivos para que dé los resultados que la sociedad de Federación necesita», concluyó el titular de la entidad, destacando la importancia de generar iniciativas conjuntas para acompañar al sector productivo en el actual contexto económico.