7PAGINAS

Viernes 12 de diciembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: impulsan un proyecto audiovisual que recuperará historias de vida del ex emplazamiento

La ciudad de Federación avanza en una iniciativa cultural y comunitaria que busca rescatar la memoria colectiva a través de las voces de sus propios habitantes. Este viernes por la mañana, el presidente municipal Ricardo Bravo mantuvo una reunión de trabajo con un equipo interdisciplinario integrado por representantes del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, la Dirección de Adultos Mayores, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) —a través del Departamento de Mediana y Tercera Edad— y el Área Municipal de Discapacidad y Adultos Mayores.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El proyecto se centra en la recopilación de historias de vida de personas mayores vinculadas al antiguo emplazamiento de Federación, un período clave en la identidad local. A partir de esos relatos se producirán materiales audiovisuales, gráficos y murales que formarán un archivo vivo destinado a fortalecer la memoria social y dejar un legado a las futuras generaciones.

Desde el gobierno local, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, a cargo de Corina Rollano. El objetivo es que las experiencias y vivencias de quienes atravesaron la historia profunda de Federación se transformen en herramientas educativas, culturales y patrimoniales.

Del encuentro participaron, junto al intendente Bravo, la responsable del Área Municipal de Discapacidad y Adultos Mayores, Mónica Panozzo; Aurora Ruiu, coordinadora de Extensión y Cultura del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Salud (UNER); y Cynthia Stieben y Luisina Ludi, integrantes de la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano.

El proyecto continuará desarrollándose en territorio con entrevistas, registros y actividades comunitarias que permitirán reconstruir, desde la voz de sus protagonistas, una parte fundamental de la identidad federense.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas