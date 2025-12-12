Federación: impulsan un proyecto audiovisual que recuperará historias de vida del ex emplazamiento

El proyecto se centra en la recopilación de historias de vida de personas mayores vinculadas al antiguo emplazamiento de Federación, un período clave en la identidad local. A partir de esos relatos se producirán materiales audiovisuales, gráficos y murales que formarán un archivo vivo destinado a fortalecer la memoria social y dejar un legado a las futuras generaciones.

Desde el gobierno local, la iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, a cargo de Corina Rollano. El objetivo es que las experiencias y vivencias de quienes atravesaron la historia profunda de Federación se transformen en herramientas educativas, culturales y patrimoniales.

Del encuentro participaron, junto al intendente Bravo, la responsable del Área Municipal de Discapacidad y Adultos Mayores, Mónica Panozzo; Aurora Ruiu, coordinadora de Extensión y Cultura del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Salud (UNER); y Cynthia Stieben y Luisina Ludi, integrantes de la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano.

El proyecto continuará desarrollándose en territorio con entrevistas, registros y actividades comunitarias que permitirán reconstruir, desde la voz de sus protagonistas, una parte fundamental de la identidad federense.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas