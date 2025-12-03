7PAGINAS

Federación inaugurará la Temporada de Verano 2025/2026 con un gran evento en Playa Grande

Este domingo 7 de diciembre, la ciudad de Federación dará inicio oficial a la Temporada de Verano 2025/2026 con un evento abierto a toda la comunidad, que se desarrollará a partir de las 19 horas en Playa Grande. La propuesta, impulsada por el Municipio, promete una tarde colmada de energía, música y encuentro para vecinos y turistas.
Según se informó a 7Paginas, la jornada contará con un show en vivo, que acompañará el clima festivo de la inauguración, además del acto oficial de apertura, donde autoridades locales darán la bienvenida formal a una nueva temporada estival que se proyecta con grandes expectativas.

Como parte del operativo de seguridad, se destaca la presencia de los equipos de guardavidas, quienes estarán a cargo de cuidar la integridad de quienes disfruten del espacio, garantizando una jornada segura para todas y todos.

Desde el Municipio invitan a toda la comunidad a participar de este evento que marcará el comienzo de meses repletos de sol, recreación y actividades al aire libre en uno de los principales destinos turísticos de la región.

Bajo el lema “Federación te enamora”, la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes y vivir un verano a pleno, con propuestas pensadas para toda la familia y una temporada que promete momentos inolvidables.