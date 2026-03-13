Federación inauguró una nueva escuela de Nivel Inicial

La ciudad de Federación vivió este viernes 13 de marzo una jornada especial con la inauguración de una nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial, una obra que fue celebrada por autoridades, docentes, familias y toda la comunidad educativa.

El acto fue encabezado por el presidente municipal Ricardo Bravo, quien destacó la importancia de esta infraestructura educativa que permitirá fortalecer la enseñanza en los primeros años de formación de los niños.

Según se informó a 7Paginas, la concreción de esta obra fue posible tras numerosas gestiones realizadas por el intendente ante la Unidad Ejecutora Provincial (UENI), organismo que llevó adelante el proyecto.

Durante la inauguración, las nuevas instalaciones se vieron colmadas por los chicos junto a sus familias, quienes participaron de la actividad que marcó el inicio de una nueva etapa para la educación inicial en la ciudad.

Al referirse al acontecimiento, el intendente Bravo expresó: “Hoy es un día muy especial en Federación. La inauguración de esta nueva Unidad Educativa de Nivel Inicial es mucho más que una obra, es un espacio pensado para nuestros gurises, para que crezcan, aprendan y compartan en un lugar cuidado”.

El jefe comunal también remarcó el rol del Estado en el fortalecimiento del sistema educativo. “Gestionamos este proyecto con la convicción de que el Estado debe estar presente, acompañando a las familias y fortaleciendo la educación desde los primeros años”, sostuvo.

Asimismo, Bravo agradeció a quienes acompañaron el proyecto desde su inicio y realizó un reconocimiento especial a la Unidad Ejecutora Provincial por el trabajo realizado para concretar la obra.

“Hoy estas aulas se llenan de risas, asombro y esperanza… y eso nos llena de alegría”, concluyó el mandatario municipal durante el acto inaugural.