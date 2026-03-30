Federación: incendio en el predio del ex consorcio

Un episodio que requirió la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia tuvo lugar durante las primeras horas de este lunes en la ciudad de Federación. Personal policial fue alertado por un incendio declarado en el predio del ex consorcio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el foco ígneo se desarrollaba con intensidad sobre un sector donde se acumulaban hojas, ramas y diversos residuos. Ante el riesgo de propagación, se solicitó la colaboración urgente del cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes mediante un rápido despliegue lograron controlar la situación y sofocar las llamas por completo.

Sin heridos ni daños graves

Desde la Jefatura Departamental informaron a 7Paginas que, afortunadamente, el siniestro no provocó lesiones en personas ni daños materiales de relevancia en las estructuras cercanas. El fuego se limitó al sector de desechos orgánicos, aunque la columna de humo generó alerta en las zonas aledañas durante la madrugada.

Investigación y pericias

Pese a que la situación fue controlada, la Fiscalía en turno tomó intervención directa en el hecho. Para esclarecer el origen del fuego y determinar si se trató de un accidente o un acto vandálico, se dispusieron las siguientes medidas:

Resguardo del lugar: El predio quedó bajo custodia policial.

Peritajes técnicos: Se ordenó la intervención de los Bomberos Zapadores para realizar las pericias correspondientes.

Labor científica: En el procedimiento también trabajó personal de la Policía Científica recolectando indicios en el terreno.

7Paginas