Federación inicia un operativo de descacharrización en barrios FONAVI y Prefectura para prevenir el dengue

Según informaron desde el gobierno local a7Paginas, el operativo se realizará en los barrios FONAVI y Prefectura, y comprenderá el área delimitada por las calles Misiones, Avenida San Martín, Corrientes y Tucumán. La iniciativa apunta a eliminar recipientes que puedan acumular agua y convertirse en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Desde el municipio se solicitó especialmente la colaboración de los vecinos que residan en la zona alcanzada por el operativo, para que retiren de sus patios todos los elementos en desuso que puedan juntar agua —como baldes, latas, neumáticos, botellas o recipientes plásticos— y los dejen en la vereda antes de las 9 de la mañana de este jueves, a fin de facilitar la recolección.

La actividad es organizada por la Dirección de Salud en articulación con la Secretaría de Obras Públicas, en el marco de una estrategia preventiva que busca reducir los riesgos sanitarios ante la llegada de las altas temperaturas.