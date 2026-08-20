Federación invita a disfrutar de sus termas, naturaleza y gastronomía durante todo el año

La ciudad de Federación mantiene su propuesta turística activa y se prepara para recibir a visitantes que busquen disfrutar de un destino que combina termas, naturaleza, gastronomía y tranquilidad.

Desde el sector turístico local destacaron a 7Paginas, que la ciudad se encuentra 100% activa, con sus principales servicios disponibles y una amplia oferta para quienes decidan realizar una escapada durante los próximos días.

Termas y relax

Uno de los principales atractivos continúa siendo el complejo termal, con sus piletas e instalaciones funcionando para quienes buscan descansar y disfrutar de las propiedades de las aguas termales.

La propuesta apunta tanto a turistas como a quienes buscan una alternativa de descanso para compartir en familia o en pareja.

Paseos y naturaleza

Además de las termas, Federación ofrece distintos atractivos para recorrer la ciudad y disfrutar del entorno natural.

La costanera, los paseos y las actividades destinadas a toda la familia forman parte de una propuesta que permite combinar descanso, recreación y contacto con la naturaleza.

Gastronomía y servicios

La oferta turística se complementa con hotelería, restaurantes y distintos servicios preparados para atender a quienes visiten la ciudad.

La gastronomía constituye otro de los atractivos de Federación, con opciones para acompañar una estadía que busca conjugar descanso y experiencias.

Desde la ciudad invitaron a planificar el viaje y disfrutar de una propuesta turística disponible durante todo el año.

“¡Federación te espera!”, es el mensaje con el que el destino busca convocar a visitantes para descubrir sus termas, recorrer sus paisajes, disfrutar de su gastronomía y vivir unos días de tranquilidad en la ciudad termal del norte entrerriano.

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