Federación: joven aclaró que no es ella la mujer desnuda cuya imagen circula en redes y denunció manipulación de fotos

Se trata de Martina Murrillo, quien a través de un descargo en su cuenta de Facebook explicó que personas desconocidas toman fotos de su perfil —que describió como imágenes normales y cotidianas— y las manipulan digitalmente para hacerlas pasar como si fueran desnudas. Posteriormente, esas imágenes son difundidas desde perfiles falsos creados, según afirmó, con la única finalidad de perjudicarla.

“Me roban fotos de mi propio perfil y las editan para hacerlas pasar como si fueran desnudas. Después las publican desde perfiles falsos con la única intención de dañarme y ensuciar mi nombre”, expresó la joven.

En diálogo con el medio local La “Última Campana”, Martina señaló que considera importante que la situación tome estado público, ya que —según indicó— continúan utilizando sus imágenes en un perfil apócrifo cuyo origen y finalidad desconoce. “No entiendo con qué fin hacen esto, pero me genera un profundo malestar y preocupación”, manifestó.

En su publicación sostuvo que atraviesa una situación de hostigamiento que afecta directamente su dignidad y reputación. “Soy una persona tranquila, que vive su vida sin meterse con nadie. No molesto a nadie, no le hago daño a nadie, y aun así tengo que pasar por esta situación tan injusta”, señaló.

Además, remarcó el desgaste emocional que le provoca este accionar y pidió que cesen este tipo de publicaciones. Finalmente, advirtió que, en caso de que los hechos continúen, avanzará con las medidas legales correspondientes para que la situación se detenga.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática del uso indebido de imágenes en redes sociales y la creación de perfiles falsos para difamar a terceros, una práctica que podría constituir un delito y que genera graves consecuencias personales y sociales.

Fuente: La Ultima Campana