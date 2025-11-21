Federación: joven de 19 años fue detenido tras intentar agredir a su madre y enfrentarse a la Policía

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, en una vivienda ubicada en calle José Talarico al 300, donde efectivos de la Comisaría Tercera acudieron tras un llamado de emergencia. Al llegar, los uniformados fueron recibidos por la propietaria del domicilio, quien explicó que había intentado asistir a su hijo por un inconveniente personal, pero este respondió de forma agresiva.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, la situación se tornó aún más tensa cuando el joven advirtió la presencia de los efectivos, aumentando su nivel de violencia y llegando incluso a agredir físicamente a su madre. Ante esto, el personal actuante procedió a reducirlo y concretar su aprehensión.

La Fiscalía en turno dispuso el traslado del detenido hacia la Jefatura de Policía, donde quedó alojado bajo el cargo de lesiones en flagrancia en un contexto de violencia de género.

Minutos después del procedimiento, la mujer agredida se presentó ante las autoridades y radicó la denuncia formal por lo sucedido.