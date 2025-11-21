7PAGINAS

Viernes 21 de noviembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Federación: joven de 19 años fue detenido tras intentar agredir a su madre y enfrentarse a la Policía

Un violento episodio se registró en la ciudad de Federación durante la tarde de este jueves, cuando un joven de 19 años terminó detenido luego de agredir a su madre y reaccionar de manera hostil ante la presencia policial.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, en una vivienda ubicada en calle José Talarico al 300, donde efectivos de la Comisaría Tercera acudieron tras un llamado de emergencia. Al llegar, los uniformados fueron recibidos por la propietaria del domicilio, quien explicó que había intentado asistir a su hijo por un inconveniente personal, pero este respondió de forma agresiva.

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, la situación se tornó aún más tensa cuando el joven advirtió la presencia de los efectivos, aumentando su nivel de violencia y llegando incluso a agredir físicamente a su madre. Ante esto, el personal actuante procedió a reducirlo y concretar su aprehensión.

La Fiscalía en turno dispuso el traslado del detenido hacia la Jefatura de Policía, donde quedó alojado bajo el cargo de lesiones en flagrancia en un contexto de violencia de género.

Minutos después del procedimiento, la mujer agredida se presentó ante las autoridades y radicó la denuncia formal por lo sucedido.