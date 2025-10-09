Federación, la ciudad que enamora, muestra su esplendor en primavera

Federación vuelve a brillar con todo su encanto en esta primavera, desplegando una postal que combina naturaleza, orden y hospitalidad. A más de 45 años de su reconstrucción, la ciudad sigue fiel a su identidad, aquella que en sus inicios le valió el nombre de “la ciudad jardín” y que con el tiempo se transformó en el reconocido lema “Federación, la ciudad que enamora”.

Este desarrollo no fue casual. Detrás del crecimiento turístico que hoy posiciona a Federación como uno de los destinos más importantes del país, hubo un proceso social y comunitario que integró al Estado, al sector privado y a los vecinos. Juntos impulsaron un modelo de ciudad donde el turismo es mucho más que una actividad económica: es parte de la identidad local.

La marca Federación se sostiene en una amplia oferta de atractivos —desde el reconocido Parque Termal hasta sus playas, parques y propuestas gastronómicas—, pero hay algo que distingue especialmente a esta ciudad: el orden y la limpieza. Ambas son una política de Estado sostenida por la gestión municipal y acompañada por el compromiso cotidiano de los vecinos, que no solo cuidan los espacios públicos sino que embellecen sus jardines, reforzando así el perfil de una ciudad amable y prolija.

Ese equilibrio entre naturaleza, planificación y participación ciudadana convierte a Federación en una invitación permanente al descanso y la contemplación. En esta primavera, la “perla entrerriana” vuelve a desplegar su esplendor y confirma, una vez más, por qué es la ciudad que enamora.

Fotos: Jorge Rutter

Redacción de 7Paginas