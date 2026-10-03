Federación: la CTM brindó detalles sobre el fenómeno de El Niño y sus posibles efectos en la región

En el Salón de la Democracia de Federación se realizó este viernes al mediodía un encuentro informativo sobre el fenómeno climático El Niño, en el que profesionales de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) brindaron un informe técnico sobre las perspectivas para la región.

La exposición estuvo a cargo del ingeniero Guillermo Collazos, jefe del Área de Hidrología de Salto Grande, y del ingeniero Andrés Graisaro, quienes compartieron información vinculada al escenario climático e hidrológico y sus posibles implicancias para la zona.

La actividad contó con la presencia del secretario de Gobierno y Hacienda, Daniel Benítez; el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini; concejales y autoridades municipales.

Participación de instituciones y sectores de Federación

Segun lo informado a 7Paginas, la convocatoria reunió a representantes de diferentes organismos e instituciones de la ciudad, con el objetivo de acercar información técnica sobre un fenómeno climático que genera interés por sus posibles efectos en la región.

Participaron integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios, el Hospital San José, CAFESG —con la presencia de su vocal Miguel Cattani—, el Centro de Comercio y Actividades Económicas de Federación y la Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines (AHGA).

También estuvieron presentes representantes del IMFER, del Instituto Sagrada Familia, cuyo rector es Jorge Gisondo, del gremio UTHGRA y de la Biblioteca Popular Rivadavia, además de empresarios y referentes de entidades profesionales.

El encuentro permitió reunir a autoridades y representantes de distintos sectores para conocer las perspectivas vinculadas al fenómeno de El Niño a partir de la información brindada por los especialistas de CTM.