Federación: la Fiscalía imputó a un sospechoso por el robo al empresario maderero y lo vincula con una brutal golpiza a una anciana

Según detalló la funcionaria judicial, ya fue imputado un sospechoso por el asalto en el que los delincuentes se llevaron únicamente el dinero proveniente de la venta de un aserradero propiedad de la víctima.

Aunque las cámaras de seguridad registraron la presencia de dos personas desplazándose por la zona, las imágenes no permitieron su identificación debido a que los autores vestían ropa oscura, capuchas y guantes, lo que dificultó la tarea investigativa.

La causa avanzó gracias al testimonio de un familiar directo de la víctima, quien aportó información clave que permitió individualizar a uno de los sospechosos. Sin embargo, los investigadores aún trabajan para determinar la identidad del segundo involucrado.

Fuentes judiciales indicaron que, en un primer momento, este familiar había sido considerado únicamente como testigo o posible “entregador” de datos, aunque no se descarta que también pueda ser investigado en el marco de la causa, dependiendo de lo que arrojen los próximos análisis y pericias.

La fiscal Penon confirmó además que el mismo individuo imputado estaría vinculado a otro violento hecho, ocurrido en junio de este año, cuando una anciana fue víctima de un brutal robo y golpiza perpetrado por tres hombres, episodio que causó gran conmoción en Federación.

“La Fiscalía ha reunido evidencia y testimonios suficientes para avanzar en el proceso judicial, aunque continuamos trabajando para determinar si existen otros implicados”, sostuvo Penon.

Asimismo, la fiscal aclaró que solo la evidencia judicial verificable permitirá establecer responsabilidades concretas, más allá de los rumores o versiones que circulan en redes sociales.

Tanto el asalto al empresario maderero como el violento robo a la anciana mantienen a la población federense en vilo, mientras la Fiscalía local continúa con las investigaciones para llevar a todos los responsables ante la Justicia.