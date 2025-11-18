Federación: la Policía descartó un intento de rapto y pidió responsabilidad al informar

La denuncia señalaba que desde un automóvil habrían intentado ofrecer caramelos a la niña y tironeado de su guardapolvo para subirla al vehículo. Sin embargo, según informó Riquelme, todas las líneas investigativas —incluyendo entrevistas a padres, personal docente, vecinos y el análisis de cámaras de seguridad de la institución educativa— determinaron que nada de eso ocurrió.

La investigación

Riquelme precisó que, tras formalizarse la denuncia, personal de Investigaciones y de la Comisaría Tercera realizó un exhaustivo relevamiento:

Se entrevistó a vecinos y padres que se encontraban en el lugar en el horario señalado.

Se revisaron las cámaras del establecimiento, que muestran con claridad la salida de los alumnos.

No se detectó ningún vehículo sospechoso ni conductas similares a las descriptas por la madre.

“Estamos en condiciones de asegurar que no hay ningún indicio de lo que se mencionaba: ni un auto, ni ofrecimiento de caramelos, ni intento de contacto con la menor”, afirmó el jefe policial.

Riquelme agregó que el único auto oscuro registrado pertenece a una madre que retiró a su hija, y que todo el movimiento observado fue el habitual en horarios de salida escolar.

La reconstrucción del caso

Durante las entrevistas, la propia madre de la menor manifestó dudas respecto al horario y al lugar. La policía logró establecer que la niña, en lugar de dirigirse a la casa de su abuela —como estaba autorizado por escrito— se había ido primero a la vivienda de su padre y luego a la de su madre.

Esa secuencia generó la hipótesis de que la menor podría haber inventado la historia para evitar ser reprendida por su madre, en un contexto de padres separados y diferencias habituales respecto a horarios y permisos.

“Es posible que haya sido una picardía de la nena para evitar un reto”, señaló Riquelme, sin dejar de remarcar que la investigación continúa revisando otros horarios para descartar cualquier otra situación.

Un llamado a la responsabilidad

El jefe policial subrayó la necesidad de actuar con prudencia ante este tipo de denuncias sensibles, tanto al momento de difundir información como durante el proceso investigativo.

“Es un tema grave si ocurre y también si no ocurre”, expresó, destacando que la masiva circulación de una versión errónea generó preocupación innecesaria en la comunidad.

Finalmente, Riquelme aseguró que no se registró en ningún momento un vehículo extraño o movimiento sospechoso en la zona de la escuela, donde la circulación de padres y alumnos es constante y donde cualquier anomalía habría sido rápidamente advertida.