Federación: la policía descubrió droga enterrada y la Fiscalía dejó en libertad a los sospechosos

Según lo informado por la policía a 7Paginas, el hecho ocurrió en calle Chaco, antes de llegar a Alem, donde personal policial acudió tras un aviso del GEPER (Grupo Especial de Prevención y Reacción). En el lugar, los efectivos encontraron a tres hombres junto a dos motocicletas —una Honda Titán y una Motomel— estacionadas frente a un terreno baldío cubierto por abundante vegetación.

Al ser consultados, los sujetos argumentaron que se encontraban buscando tierra con una pala y una bolsa. Sin embargo, al no poder acreditar la documentación de los rodados, se dio intervención a personal de Inspección Municipal.

Durante la recorrida por la zona, los agentes notaron tierra recientemente removida y hallaron un paquete de color marrón cortado por la mitad y otro envoltorio con una sustancia vegetal verdosa compatible con marihuana. De inmediato se dio intervención a la División Toxicología, que confirmó la presencia de estupefacientes y procedió al secuestro del material.

Según las primeras hipótesis, el lugar habría sido utilizado por los sospechosos como escondite para ocultar droga. No obstante, tras ser identificados, los tres hombres quedaron supeditados a la causa en trámite, por decisión de la Fiscalía interviniente.