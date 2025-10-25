Federación: la Policía detuvo a dos personas que llegaban en micro desde Concordia con cocaína y marihuana

En un operativo de control e identificación llevado a cabo en la madrugada de este sábado 25 de octubre, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Federación detuvo a dos personas que descendían de un micro proveniente de la ciudad de Concordia y que transportaban cocaína y marihuana.

El procedimiento se realizó sobre Avenida Alem, a la altura de la garita ubicada frente al tanque de agua, entre calles Las Margaritas y Las Orquídeas. En ese lugar, los efectivos policiales aguardaban el arribo del colectivo para realizar tareas de control y prevención del microtráfico de estupefacientes.

Según se informó, al momento de la requisa uno de los individuos intentó descartar envoltorios de nylon entre sus prendas, lo que motivó la inmediata intervención del personal policial.

Con conocimiento del Juzgado de Garantías de Federación, a cargo del Dr. Sergio R. Caffa, y bajo la coordinación de la Fiscalía local, encabezada por la Dra. Josefina Pennon, se procedió al secuestro formal de los siguientes elementos:

Tres envoltorios con una sustancia blanca que, tras la prueba de campo, dio positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 14,1 gramos.

Un envoltorio con sustancia vegetal compacta, positiva para marihuana, con un peso de 18,3 gramos.

Dos teléfonos celulares.

Tres boletos de colectivo.

Dinero en efectivo por un total de $12.460 pesos argentinos.

Ambos individuos, mayores de edad, fueron detenidos y trasladados a la Jefatura Departamental Federación, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza destacaron que este procedimiento se enmarca en las acciones de prevención y lucha contra el narcomenudeo, reforzando los controles de ingreso a la ciudad y la detección temprana de transporte de drogas.