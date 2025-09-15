Federación: la UTN comenzó el dictado del curso de Mantenimiento Eléctrico Industrial

El acto de apertura contó con la presencia del presidente municipal Ricardo Bravo y del director municipal de Foresto Industria, Carlos Bachmann, quienes destacaron la importancia de generar oportunidades educativas y de perfeccionamiento profesional en la localidad.

El curso es dictado por docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con la certificación oficial de esta prestigiosa institución. La propuesta se desarrollará en el Centro Foresto Industrial de Federación, con un total de 14 encuentros.

Desde la gestión municipal subrayaron que se continúa trabajando para abrir espacios de capacitación y formación en distintos rubros, con el propósito de llegar a todos los sectores de la ciudad y potenciar las oportunidades laborales de los vecinos.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas