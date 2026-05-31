Federación lanza una de las tarifas termales más bajas del país para junio

Con la entrada general a $16.600 y la tarifa para jubilados y pensionados a $11.000, Federación se posiciona como el parque termal más grande del país con uno de los valores de ingreso más bajos del mercado turístico termal argentino durante junio.

Según se indicó desde la secretaria de turismo a 7Paginas, la medida busca incentivar la llegada de visitantes en temporada baja, fortaleciendo la actividad económica local y acompañando a miles de familias que eligen la ciudad para descansar y disfrutar de sus atractivos naturales.

El Parque Termal de Federación cuenta con una amplia variedad de piscinas de diferentes temperaturas, servicios de primer nivel y una infraestructura que lo ha convertido en uno de los principales motores turísticos de Entre Ríos y la región.

El Presidente Municipal Ricardo Bravo destacó que la iniciativa apunta a mantener a Federación como un destino competitivo, accesible y atractivo para turistas de todo el país, generando movimiento en hoteles, complejos, restaurantes, comercios y servicios vinculados al turismo.

Con esta decisión que trabajó junto al sector turístico privado y al Concejo Deliberante, Federación reafirma su compromiso con el desarrollo turístico y ofrece una oportunidad única para disfrutar durante junio de uno de los complejos termales más importantes de Argentina a un valor promocional.