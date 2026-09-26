Federación: lanzan un taller gratuito de cocina y seguridad alimentaria para emprendedores

Se encuentra abierta la inscripción para el Taller Integral de Cocina y Seguridad Alimentaria que se dictará en Federación, una propuesta gratuita destinada a emprendedores que buscan mejorar sus prácticas de elaboración y sumar herramientas para fortalecer sus productos.

La capacitación es organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la UNER, en articulación con la Municipalidad de Federación y la Facultad de Ciencias de la Alimentación.

El curso comenzará el miércoles 30 de septiembre, a las 14 horas, y tendrá una duración de dos meses y medio. Las clases serán presenciales en la sede de UTHGRA, ubicada en Santa Fe 623, entre Salta y Chaco.

Capacitación para el sector gastronómico

Uno de los principales objetivos es promover la inocuidad alimentaria como una herramienta para mejorar la calidad de las elaboraciones y generar valor agregado en la gastronomía de Federación.

Durante el taller se trabajará con materias primas características de la región, como miel, citrus, nuez pecán y pescado, además de ingredientes alternativos, diferentes tipos de harinas, legumbres, frutos secos, pseudocereales, silvestres comestibles y frutos nativos.

Segun supo 7Paginas, la propuesta surgió a partir de una demanda planteada desde distintas áreas de la Municipalidad de Federación ante el Sistema de Extensión de la UNER, con el propósito de fortalecer un sector considerado estratégico para la actividad turística de la ciudad.

La capacitación está dirigida no solamente a quienes trabajan en hoteles y restaurantes, sino también a feriantes, emprendedores, mercados regionales y pequeños productores de alimentos, como quienes elaboran miel, alfajores y mermeladas.

Inscripción

El taller será gratuito y tendrá cupos limitados. Los interesados pueden comunicarse al 3456-463935 o escribir a sistema.formacion@uner.edu.ar.

También pueden completar el formulario de inscripción disponible online.

Inicio: miércoles 30 de septiembre

Horario: 14 horas

Duración: dos meses y medio

Modalidad: presencial

Lugar: UTHGRA, Santa Fe 623, Federación

Costo: gratuito

Cupos: limitados