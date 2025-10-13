Federación: las cámaras de seguridad permitieron la rápida detención de un delincuente en flagrancia

El hecho ocurrió alrededor de las 03:40 horas, cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de un individuo que habría violado un domicilio ubicado en calle Santa Fe.

Gracias a los registros fílmicos aportados por las cámaras de seguridad, los funcionarios lograron identificar al autor del hecho y desplegar un operativo de búsqueda, que culminó con su interceptación en inmediaciones de calles Corrientes y Misiones.

Una vez puesto en conocimiento de la situación, la Fiscalía en turno dispuso las diligencias de rigor, ordenando la aprehensión del individuo por el delito de violación de domicilio en flagrancia, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.

El accionar coordinado entre las fuerzas policiales y el sistema de videovigilancia permitió una respuesta eficaz y la inmediata detención del sospechoso.

