Federación lidera el impulso de una Ley Nacional de Desarrollo del Termalismo

El termalismo ha comenzado a ocupar un lugar central en la agenda legislativa nacional. En una reunión estratégica mantenida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Presidente Municipal de Federación, Ricardo Bravo, junto a la Diputada Nacional Victoria Tolosa Paz, sentaron las bases para el impulso de una Ley de Desarrollo del Termalismo en la Argentina.

Del encuentro participaron también figuras clave del sector, como el Diputado Nacional Jorge Mukdise (ex intendente de Termas de Río Hondo e integrante de la Comisión de Turismo) y el intendente de Tolhuin (Tierra del Fuego), Daniel Harrington, marcando una fuerte impronta federal desde el inicio de la gestión.

Un «RIGI» para el turismo termal

El Intendente Bravo destacó que el objetivo principal es dotar al sector de herramientas de incentivo similares a las que ya poseen otros rubros estratégicos de la economía. «El encuentro marcó un primer paso para avanzar en una ley nacional de promoción del termalismo, tomando como referencia herramientas que hoy el Estado ya aplica en otros sectores, como el RIGI o los programas de incentivo al agro», explicó el jefe comunal.

La iniciativa busca que el termalismo sea reconocido formalmente como una actividad productiva, lo que permitiría el acceso a:

Beneficios fiscales para prestadores e inversores.

Acceso al financiamiento para obras de infraestructura.

Incentivos a la inversión privada para modernizar complejos.

Federalismo y generación de empleo

Bravo enfatizó la necesidad de que esta política pública tenga un alcance nacional, reconociendo el potencial de cada región del país que cuenta con recursos termales. «Coincidimos en que esta iniciativa debe alcanzar a todas las ciudades del país, reconociendo al termalismo como una actividad que genera empleo genuino y crecimiento en las economías regionales», sostuvo.

Para el intendente federaense, estas reuniones reflejan una decisión política de poner al turismo en igualdad de condiciones con otros sectores industriales. Con este marco normativo, se busca que ciudades como Federación no solo dependan del flujo turístico estacional, sino que se consoliden como polos de inversión y desarrollo tecnológico vinculado al bienestar y la salud.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas