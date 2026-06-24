Federación: llaman a licitación pública para la venta de tres lotes

La convocatoria comprende los lotes Nº 35, 36 y 37, y se realiza conforme al Decreto 513/2026, que regula las bases y condiciones del proceso de adjudicación.

Apertura de ofertas

Según se informó a 7Paginas, la apertura de sobres se realizará en un acto público el próximo 15 de julio de 2026 a las 08:00 horas, en el Salón de la Democracia de la Municipalidad de Federación.

Los interesados podrán adquirir los pliegos de bases y condiciones en la Tesorería Municipal, en días hábiles de 7 a 12 horas, con un valor fijado en $10.000.

Valor base de los terrenos

El valor base establecido para la totalidad de los tres lotes es de 118.845 dólares, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación al 2 de junio de 2026, lo que equivale aproximadamente a $172.325.250.

No obstante, desde el municipio aclararon que el monto final podrá variar según el valor de venta que se alcance en el proceso licitatorio.

Consultas e informes

Para obtener información adicional sobre la distribución de los lotes y el presupuesto oficial individual de cada uno, los interesados deberán dirigirse a la oficina de Licitaciones o a la Secretaría de Gobierno y Hacienda del municipio.

Con este llamado, la administración local avanza en la puesta en valor y disposición de terrenos municipales mediante mecanismos de transparencia administrativa y participación pública.