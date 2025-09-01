Federación llevó fuertes planteos en la reunión del Comité para el desarrollo de la cuenca del río Uruguay

Durante la reunión se abordaron ejes centrales como la navegabilidad del río Uruguay, el desarrollo portuario, la protección ambiental, el turismo, la salud y la educación.

Los planteos de Federación

En representación de la ciudad termal, Benítez hizo hincapié en la necesidad de avanzar en el saneamiento de las localidades de la cuenca, particularmente en lo que refiere al funcionamiento y optimización de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales.

Asimismo, remarcó la importancia de trabajar en los cuidados sanitarios de las producciones espejos, mencionando como ejemplos el HLB en los cítricos y la garrapata bovina, haciendo foco en la prevención mediante vacunas y controles adecuados.

En materia de salud, planteó la necesidad de profundizar la promoción y prevención de enfermedades como el dengue y la leishmaniasis. A su vez, destacó el rol del turismo y la cultura como factores de integración regional.

Economía y cooperación regional

Otro de los puntos señalados por el funcionario federense fue la importancia del comercio y los servicios entre las ciudades vecinas, teniendo en cuenta la compleja situación que atraviesan las economías locales.

Un espacio de integración

Cabe recordar que desde el año 2010 este Comité se consolidó como un ámbito de cooperación y diálogo regional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca del río Uruguay y fortalecer los vínculos entre las comunidades de los tres países.

