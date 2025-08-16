Federación llevó su promoción turística al fútbol de la B Metropolitana con difusión nacional por TyC Sports

En el marco del campeonato de la Primera B Metropolitana, afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la ciudad se hizo presente junto al Sacachispas Fútbol Club con banners ubicados en distintos sectores del estadio “Roberto Beto Larrosa”. Las imágenes se difundieron en la transmisión televisiva de TyC Sports, uno de los canales deportivos más importantes del país, lo que permitió que la marca Federación llegara a hogares de toda la Argentina.

Una estrategia de alcance nacional

La iniciativa se suma a la serie de campañas que viene impulsando la gestión municipal para posicionar a Federación como destino turístico. Entre ellas, se destacan la publicidad en los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cartelería en rutas nacionales, acciones en medios digitales y ahora la presencia en un escenario deportivo de gran visibilidad.

“El objetivo es seguir instalando a Federación en la agenda turística nacional, buscando nuevos espacios y públicos, y el deporte es un canal clave para eso”, destacaron desde la Secretaría de Turismo.

Sacachispas, un vínculo que abre puertas

Sacachispas Fútbol Club, fundado el 17 de octubre de 1948 en el barrio porteño de Villa Soldati, compite en la B Metropolitana, tercera división del fútbol argentino para los equipos directamente afiliados a la AFA. Con su estadio Beto Larrosa con capacidad para unas 7.000 personas, el club fue elegido como socio estratégico para esta nueva campaña promocional.

Además de la difusión en partidos televisados, la articulación abre la posibilidad de que el equipo arribe a Federación para realizar actividades, entrenamientos o partidos amistosos, lo que generaría un nuevo segmento dentro del turismo deportivo. “Ya hemos tenido experiencias con clubes de alta competencia y queremos seguir potenciando esa línea”, remarcaron desde el municipio.

Con esta acción, Federación reafirma su apuesta a la innovación en promoción turística, combinando publicidad, deporte y turismo para fortalecer su posicionamiento como destino líder en la región.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas