Federación: lo interceptaron cuando trasladaba una moto a la rastra y quedó vinculado a un presunto robo

Según se informó a 7Paginas, alrededor de las 14:40 horas los efectivos interceptaron a un hombre que se desplazaba por calle Las Magnolias, en sentido oeste, trasladando una motocicleta a la par. Al ser identificado, se constató que el rodado, una moto tipo Honda Wave de color blanco, no contaba con la documentación correspondiente que acreditara su propiedad, y el individuo no pudo justificar su procedencia.

De manera casi simultánea al procedimiento, una mujer se presentó en sede policial con la intención de radicar una denuncia por la sustracción de su motocicleta, cuyas características coincidían plenamente con la del rodado interceptado. Ante esta situación, se confirmó la presunta vinculación del hecho con un delito contra la propiedad.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, se dio inmediata intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso la realización de las diligencias de rigor, con la participación de los organismos competentes, a fin de avanzar con la investigación y determinar responsabilidades.

Desde la Policía destacaron la importancia de los controles preventivos y reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para denunciar cualquier situación sospechosa. Las vías de comunicación habilitadas son las líneas gratuitas 101 y 911, el teléfono fijo 3456-481550 y el WhatsApp 343-6222268.