Federación: “Logro y superación sobre ruedas”, Manolo recibió su primera bicicleta tándem gracias a la solidaridad de la comunidad

La iniciativa fue impulsada por el proyecto Empujando Límites, que trabaja en favor de la inclusión de personas con discapacidad en el deporte, y contó con el acompañamiento de los grupos Pedal Power Federación, Foxes Bikers Federación y un conjunto de vecinos y amigos que se unieron para hacerlo realidad.

El gesto no es solo la entrega de una bicicleta, sino una afirmación contundente de que los sueños se pueden alcanzar cuando la voluntad y la solidaridad se encuentran. La tándem permitirá a Manolo seguir disfrutando del ciclismo en compañía, recorrer nuevos caminos y demostrar que no hay barreras que no puedan superarse.

“Esto no es solo una bicicleta, es una herramienta de libertad, inclusión y alegría. Gracias a todos los que lo hicieron posible”, expresaron con emoción los presentes durante el encuentro.

Federación sigue demostrando que cuando la comunidad se une, se logran cosas extraordinarias.

Fuente La Última Campana