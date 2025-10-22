Federación: Lucas Toler denunció que una empresa de Federación “se comió la plata” destinada al inicio de las 88 viviendas

En declaraciones radiales, Toler —quien se identifica con el espacio político La Libertad Avanza— aclaró que su nueva exposición “no forma parte de ningún show mediático ni político-electoral”, aunque la realizó a pocos días de las elecciones legislativas.

Durante la entrevista, el denunciante apuntó nuevamente contra el municipio de Federación y sumó nuevos cuestionamientos hacia una empresa constructora local, la que si bien Toler no la nombra, 7Paginas supo que la misma está vinculada al ingeniero local Duval Burna, encargada del proyecto para la construcción de 88 viviendas.

Según Toler, las chacras 8360 fueron destinadas a ese convenio habitacional, y el municipio mantiene una deuda con Nación en el marco del programa. El joven libertario afirmó que el 12 de diciembre de 2023, el Gobierno nacional transfirió más de 74 millones de pesos, equivalentes al 10% del monto total de la obra, a la empresa de Burna para dar inicio a los trabajos.

“La empresa debía facturar ese importe al municipio y nunca lo hizo; de esta manera, Burna también estaría incurriendo en un grave error contable”, sostuvo Toler, quien además aseguró que nunca se iniciaron los avances de obra que debían presentarse ante Nación.

“La empresa recibió la plata y nunca comenzó la obra”, enfatizó el denunciante, cuestionando la falta de controles sobre el destino de los fondos.