Federación marcha este viernes por justicia para Luana y otras causas no resueltas

La concentración se realizará en la intersección de Las Rosas y Tita Bonutti, domicilio donde vivía la adolescente de 15 años con parálisis cerebral que fue hallada muerta en su casa, un hecho que generó una profunda conmoción en la comunidad.

La movilización surge en medio de cuestionamientos a la decisión judicial que dispuso la liberación del padre de la menor, en una causa que investiga un presunto abandono de persona seguido de muerte.

En diálogo con 7Paginas, la vecina Carmen Ríos, una de las impulsoras de la convocatoria, explicó que se trata de una iniciativa autoconvocada por ciudadanos que buscan expresar su malestar y exigir respuestas.

“Todos los federaenses estamos consternados. No entendemos cómo puede ocurrir algo así y que quienes consideramos responsables estén en libertad. Sentimos que esto es una falta de justicia”, manifestó.

Ríos sostuvo además que el reclamo no se limitará al caso de Luana, sino que también incluirá otros hechos que, según indicaron, permanecen impunes o sin avances judiciales. “Hay muchos casos que no han sido resueltos. Hoy vamos a nombrarlos porque necesitamos que se visibilicen”, afirmó.

Entre las críticas, los organizadores señalaron presuntas fallas en distintos organismos del Estado, como el sistema de salud y áreas vinculadas a la protección de la niñez, al considerar que existió una situación de abandono prolongado sin intervención efectiva.

“Esto fue un abandono total. No solo de la familia, sino también de las instituciones que debían actuar. No puede ser que una situación así no haya sido detectada a tiempo”, remarcaron.

La convocatoria invita a los asistentes a participar con velas blancas como símbolo de pedido de justicia y en memoria de la adolescente. Además, se espera que durante la marcha se expongan públicamente otros reclamos vinculados a problemáticas sociales y judiciales de la ciudad.

“Este caso fue el detonante de un malestar que viene desde hace tiempo. Hoy queremos hacernos escuchar”, cerró la vecina.