Federación: Marozzini destacó el alto nivel de reservas y pidió “coherencia” en los precios

En diálogo con el programa “Entre Líneas” de radio UNO Federación, el funcionario anticipó que la provincia de Entre Ríos realizará una promoción turística en Montevideo, junto a otros destinos como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y Colón, con el objetivo de captar visitantes de cara a Semana Santa y la semana de turismo uruguaya.

Buen nivel de reservas

Marozzini indicó que, de cara al próximo fin de semana largo, la ciudad solo llega a un 40% de reservas, aunque aclaró que se trata de una fecha cercana a Semana Santa, lo que puede influir en la ocupación.

En ese sentido, destacó que de igual manera las perspectivas son positivas, porque esto permitirá sostener la actividad turística en la ciudad. “sobre todo porque enseguida vamos a tener la semana Santa donde estimamos que el nivel de ocupación va a ser alto”.

Pedido al sector privado

En este contexto, el funcionario hizo especial hincapié en la necesidad de mantener la competitividad del destino.

“Les pido a los privados que seamos coherentes con los precios”, expresó, al advertir que el incremento excesivo de tarifas en momentos de alta demanda puede perjudicar la llegada de turistas.

Marozzini subrayó que se trata de un año complejo y que es fundamental cuidar la relación precio-calidad para sostener el flujo de visitantes.

Trabajo conjunto y promoción

El secretario también valoró el trabajo articulado con otras áreas municipales, especialmente con Obras y Servicios Públicos, en tareas de mantenimiento y embellecimiento de espacios clave como el parque termal y sectores céntricos de la ciudad.

Asimismo, remarcó la importancia de sostener una fuerte presencia en acciones promocionales durante todo el año, con el objetivo de seguir posicionando a Federación como destino turístico.

Próximos eventos

Finalmente, adelantó que el 3 y 4 de abril se realizará una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, un evento gratuito organizado junto al área de Cultura, que se suma a la agenda de actividades pensadas para atraer visitantes.

Con un escenario alentador en materia de reservas y una estrategia enfocada en la promoción, desde el municipio apuestan a consolidar a Federación como uno de los principales destinos turísticos de la región.