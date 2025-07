Federación: “Más allá del presunto delito de usurpación, lo urgente es garantizar la seguridad de los niños“, dijo Masetto

El responsable de Inspección General del municipio, Aníbal Masetto, dialogó con La Última Campana y dio detalles del operativo y las medidas que se tomaron. “Fuimos notificados por vecinos, quienes nos alertaron sobre la ocupación de una vivienda. Al acercarnos al lugar, constatamos la presencia de una mujer mayor con seis menores, en una casa que todavía está en obra y no tiene condiciones de habitabilidad”, explicó el funcionario.

La Municipalidad realizó la denuncia correspondiente ante la justicia y activó un protocolo de contención, priorizando la situación de los menores. “Más allá del presunto delito de usurpación, lo urgente es garantizar la seguridad de los niños. El caso pasó a ser evaluado también por Desarrollo Social y por los organismos competentes para la protección de la infancia”, detalló Masetto.

La familia en cuestión figura en los listados de beneficiarios, pero el ingreso por la fuerza a la vivienda paralizada expone una problemática mayor: la desesperación de muchas familias frente a un plan habitacional frenado y un contexto de creciente vulnerabilidad.

Masetto fue claro sobre los límites legales que impone esta situación: “Las ordenanzas son muy claras. Si un adjudicatario incurre en una usurpación, puede ser excluido del listado y perder la posibilidad de acceder a la vivienda. Es una medida dura, pero necesaria para mantener el orden y la equidad entre quienes esperan con paciencia su turno”.

El funcionario reconoció que el municipio se encuentra en una encrucijada. “Estamos custodiando bienes que son del Estado nacional, sobre los cuales no tenemos control en cuanto a la ejecución. Pero sí tenemos la responsabilidad de protegerlos, evitar ocupaciones y hacer cumplir las normativas locales”, remarcó.

El caso generó además inquietud entre otras familias adjudicatarias, que temen una escalada de tomas ante la falta de respuestas concretas. Por eso se dispuso una custodia policial permanente en el lugar y se reiteró el llamado a evitar este tipo de acciones.

Masetto también recordó que la actual gestión viene trabajando desde hace tiempo para poner orden en el ex emplazamiento. “Logramos frenar la proliferación de casillas y ocupaciones irregulares. Pero esta situación vuelve a poner en evidencia una crisis estructural que no se resuelve si no hay una coordinación real con Nación y un compromiso firme con la reactivación de las obras”, subrayó.

Consultado sobre el acompañamiento político, Masetto destacó que existe diálogo permanente con los concejales de ambos bloques. “Nos consultamos mutuamente porque lo legislativo y lo ejecutivo deben trabajar juntos. Aunque los tiempos administrativos y judiciales son más lentos que el deseo de las familias, debemos ser muy responsables en cada paso que damos”, concluyó.

Mientras tanto, la comunidad de Federación sigue esperando definiciones concretas sobre el futuro del plan habitacional nacional y cómo avanzar frente a una crisis que golpea especialmente a los sectores más vulnerables.

Redacción de 7Paginas