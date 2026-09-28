Federación mostró su propuesta turística y llevó el Carnaval Federaense a la FIT 2026

Durante las jornadas del sábado y domingo, representantes de Federación llevaron adelante distintas acciones de promoción turística, con degustaciones y actividades destinadas a mostrar la oferta de la ciudad ante visitantes y operadores del sector.

El Carnaval Federaense fue protagonista

Uno de los momentos centrales de la participación de Federación en la FIT se produjo durante la tarde del domingo, con la presentación del Carnaval Federaense.

Las tres comparsas que forman parte de la propuesta, Mocidade, Yasí Porá y Samba Berá, desplegaron su ritmo, color y alegría ante el público que recorrió la muestra, convirtiéndose en uno de los atractivos de la presentación de la ciudad.

La presencia del Carnaval permitió mostrar en uno de los principales encuentros turísticos del país una de las expresiones culturales que identifica a Federación y que forma parte de su agenda de eventos.

Promoción de Federación

La participación en la FIT permitió a la ciudad presentar sus principales atractivos y fortalecer la promoción de Federación como destino turístico, aprovechando la importante concurrencia que tuvo la feria durante el fin de semana.

La delegación estuvo encabezada por el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, y la directora de Cultura, Claudia Quirós, quienes acompañaron las distintas actividades desarrolladas durante la feria.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas