Federación: noche de murga, baile y alegría en el ex emplazamiento

La jornada estuvo animada por la presencia de la Murga “Ronca la Chancha” y la Escuela Municipal de Danza Contemporánea, cuyos integrantes ofrecieron un espectáculo lleno de energía que despertó aplausos y sonrisas entre los más chicos.

Tras las presentaciones, los vecinos disfrutaron de una cena comunitaria que incluyó pizzas elaboradas por empleados municipales y mamás del barrio, además de refrescantes helados que completaron una velada pensada especialmente para compartir en familia.

Un espacio que acompaña a diario a la comunidad

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron a 7Paginas, la importancia del CIC como punto de encuentro y contención para las familias del ex emplazamiento. Allí, diariamente se brinda desayuno y merienda para niñas y niños, además de la entrega de módulos alimentarios y apoyo escolar.

En el lugar también funcionan talleres de manualidades y diversos espacios de acompañamiento familiar. A esto se suma la presencia semanal de equipos de Discapacidad, CIAF y Sedronar, que atienden distintas demandas y realizan derivaciones a profesionales cuando es necesario.

El encuentro cultural de este miércoles reafirma la intención municipal de fortalecer la vida comunitaria, generar espacios recreativos y acercar propuestas artísticas a los barrios, promoviendo la integración y el bienestar social.