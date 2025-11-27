Federación: nuevo robo a un comercio y se reiteran los hechos contra la propiedad privada

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la rotura de la vidriera del local. Minutos después, divisaron a un joven que huía por la misma calle, iniciándose un seguimiento que terminó con su inmediata aprehensión. El detenido fue identificado como José Miguel Saucedo, de 18 años, quien no sería ajeno a otros hechos similares ocurridos en los últimos tiempos.

Durante el palpado preventivo, los funcionarios detectaron un bulto en uno de sus bolsillos, aparentemente dinero en efectivo. La situación fue informada a la Fiscalía en turno, que autorizó la requisa formal.

El procedimiento permitió secuestrar el monto exacto de dinero denunciado como faltante por el propietario del comercio, correspondiente a la recaudación de la caja registradora.

Saucedo fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó detenido por el delito de robo en flagrancia.

Cabe señalar que Comerciantes y vecinos ya habían expresado a 7Paginas su preocupación y reclaman mayor atención por parte de la justicia local, temiendo que esta seguidilla de episodios pueda afectar la imagen de una ciudad que depende en gran medida del turismo.