Jueves 27 de noviembre de 2025
Federación: nuevo robo a un comercio y se reiteran los hechos contra la propiedad privada

La inseguridad volvió a ser protagonista en la madrugada de este jueves en Federación. Pasadas las 04:00, un llamado de alerta activó un rápido despliegue policial hacia un comercio ubicado en calle Salta, donde se había registrado un nuevo hecho de robo, sumándose así a una serie de delitos contra la propiedad que empiezan a inquietar a los vecinos de la ciudad turística.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron la rotura de la vidriera del local. Minutos después, divisaron a un joven que huía por la misma calle, iniciándose un seguimiento que terminó con su inmediata aprehensión. El detenido fue identificado como José Miguel Saucedo, de 18 años, quien no sería ajeno a otros hechos similares ocurridos en los últimos tiempos.

Durante el palpado preventivo, los funcionarios detectaron un bulto en uno de sus bolsillos, aparentemente dinero en efectivo. La situación fue informada a la Fiscalía en turno, que autorizó la requisa formal.

El procedimiento permitió secuestrar el monto exacto de dinero denunciado como faltante por el propietario del comercio, correspondiente a la recaudación de la caja registradora.

Saucedo fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó detenido por el delito de robo en flagrancia.

Cabe señalar que Comerciantes y vecinos ya habían expresado a 7Paginas su preocupación y reclaman mayor atención por parte de la justicia local, temiendo que esta seguidilla de episodios pueda afectar la imagen de una ciudad que depende en gran medida del turismo.