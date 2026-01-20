Federación pone a prueba el nuevo Ente del Carnaval

El lanzamiento oficial del Carnaval Federaense 2026 se realizó este lunes por la tarde en el Salón de la Democracia del Municipio de la ciudad de Federación y estuvo encabezado por el intendente Ricardo Bravo, quien garantizó el acompañamiento total del Estado municipal en esta nueva etapa.

Del acto participaron también la directora de Cultura, Claudia Quirós, y representantes de las comparsas: Ignacio Bravo por Yasí Porá, Fernanda Rastelli por Mocidades y Lucas Burna por Samba Verá, quienes coincidieron en destacar la importancia del nuevo esquema organizativo, que reconoce el protagonismo de las comparsas en la construcción del carnaval.

Durante la presentación se confirmó oficialmente el calendario de la edición 2026, que se desarrollará los días 31 de enero; 7, 14, 16 y 21 de febrero, en el tradicional Desfilódromo Luis Silvestri.

Desde el Municipio se remarcó que esta modalidad busca fortalecer el carnaval como expresión cultural, turística y social, promoviendo una organización más participativa y transparente. En ese marco, el intendente Bravo aseguró que el gobierno local brindará todo el apoyo necesario en logística, infraestructura y servicios para garantizar el éxito del evento.

Cabe destacar que concejales del bloque del Partido Justicialista realizaron un reconocimiento a esta iniciativa, valorando el trabajo conjunto y el compromiso de las comparsas en la organización del Carnaval Federaense.

Con este nuevo formato, Federación pone a prueba un modelo que apuesta a consolidar su carnaval como uno de los principales atractivos turísticos de la región, reforzando el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad.