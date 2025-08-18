Federación: Prefectura entregó el inmueble de Chaviyú al municipio, pero garantizan la seguridad en la zona

Desde la fuerza aclararon que la medida responde a cuestiones operativas y estratégicas internas, y no implica una reducción de la presencia ni de las tareas de control y seguridad que Prefectura realiza en la ciudad.

El prefecto Matías González explicó que las evaluaciones realizadas permiten una mayor cobertura y eficiencia desde las márgenes del lago, razón por la cual se dispuso la devolución del espacio, que pertenece al patrimonio de la Reserva Chaviyú.

El acta de entrega fue recibida por el Municipio, quedando el inmueble bajo la custodia del personal responsable de la Reserva Natural.

Desde la Municipalidad ratificaron el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con Prefectura y el resto de las fuerzas de seguridad para garantizar la tranquilidad de los vecinos.

Hasta el momento, no se ha informado qué destino tendrá el inmueble que quedó bajo administración municipal.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas