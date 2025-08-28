Federación prepara “El Termalazo Fest”, un nuevo evento turístico para noviembre

Según supo La Ultima Campana, las intenciones de concretar esta iniciativa son muy firmes, especialmente luego del impacto positivo que dejó la reciente capacitación organizada por la Cámara Entrerriana de Turismo.

A modo de anticipo, se mencionó que la propuesta tendría características similares a lo que en otras localidades se denomina “el abuelazo”, que consiste en la llegada de excursiones de adultos mayores que participan de actividades recreativas, cenas especiales y encuentros multitudinarios. En el caso de Federación, las actividades también tendrán como epicentro el complejo termal, uno de los principales atractivos de la ciudad.

Durante la reunión, los organizadores coincidieron en la importancia de dejar de lado las quejas sobre la situación del país y trabajar en estrategias que fortalezcan no solo al sector turístico y a la gestión de gobierno, sino que también generen beneficios para toda la comunidad federaense.

Se espera que “El Termalazo Fest” se convierta en un evento destacado dentro del calendario turístico, con el objetivo de potenciar la economía local y proyectar a Federación a nivel provincial, regional y nacional.

Fuente: La Ultima Campana