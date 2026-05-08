Federación presente en el 149° Congreso Nacional Maderero en Cañada de Gómez

Desde el pasado 7 de mayo y hasta el sábado 9, la ciudad santafesina de Cañada de Gómez —Capital Provincial de la Industria del Mueble— es sede del 149° Congreso Nacional Maderero, uno de los eventos más trascendentales para el sector foresto-industrial argentino. En este escenario federal, la región tiene una voz activa a través de Jorge Rigoni, referente del Instituto de Formación y Empleo Regional (IMFER) y actual Protesorero de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMMA).

Agenda estratégica y realidad pyme

El congreso congrega a directivos de las 28 cámaras que integran la Federación a nivel nacional, con un objetivo claro: analizar el complejo escenario económico actual. Rigoni integra las mesas de debate donde el eje central es el impacto de la caída del consumo en las pymes madereras, buscando articular soluciones conjuntas para sostener la actividad.

Además del análisis de coyuntura, la agenda contempla actividades orientadas a la innovación y el fortalecimiento institucional:

Visitas técnicas: Recorrido por empresas líderes de la región.

Innovación: Presentación de nuevos laboratorios de calidad en el Centro Tecnológico del Mueble (CTM).

Networking: Espacios de intercambio para diseñar estrategias productivas y comerciales para el segundo semestre del año.

Compromiso con el desarrollo regional

La participación de IMFER en este cónclave nacional no es un dato menor. A través de la figura de Rigoni, la industria maderera del departamento Federación reafirma su compromiso con una agenda federal. El objetivo es claro: recuperar la competitividad del sector y promover un desarrollo sostenible en toda la cadena de valor, desde el bosque hasta el producto final.

Para el IMFER y las cámaras locales, estos espacios de articulación en FAIMMA son vitales para llevar las inquietudes de la región a la mesa nacional y trabajar en políticas que protejan y potencien la mano de obra local.

Con información del IMFER

Redaccion de 7Paginas