Federación presente en la Feria Provincial del Libro en Concordia

En esta edición, Federación tendrá un rol destacado como anfitriona el sábado 6 de septiembre, jornada en la que presentará parte de su riqueza cultural. Entre las propuestas se destacan la actuación del Ballet Folclórico Nehuén, la música de Carlos Pulidori, el aporte literario del grupo de escritores Lucería, la Biblioteca Popular Rivadavia con su grupo de lectura, la Biblioteca Panambí con su programa “Enseñarás a volar” y la presencia del Museo de los Asentamientos, que mostrará la transformación de su estructura a lo largo del tiempo.

Quiroz resaltó la importancia del evento en una ciudad tan significativa como Concordia, sino también porque nos queda cerca y nos permite compartir con un público amplio.

La feria contará con la presencia de autores reconocidos, presentaciones de libros, conservatorios de lectura y escritura. El jueves 4 estará la escritora María Teresa Andruetto y también Carlos Skliar, mientras que el viernes por la noche se desarrollará un fogón cultural. El sábado por la noche, el escenario recibirá al Periodista y artista Lalo Mir, junto a otros intérpretes.

Feria del Libro en Federación

La funcionaria adelantó que ya se trabaja en la Feria del Libro de Federación, prevista para los días 7, 8 y 9 de noviembre. “Venimos reuniéndonos todos los lunes a las 20 hs para organizar el evento, e invitamos a la comunidad a sumarse”, señaló.

Entre las actividades previas, el 4 de octubre se presentará en el Auditórium de Federación la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de San Salvador, con un espectáculo de tango sinfónico. Además, se evalúa la participación del coro de la Casa de la Cultura dirigido por Roxana Tabela. El valor de la entrada a la feria será de $5.000 pesos , destinados a cubrir gastos de logística.

Agenda cultural

Quiroz también repasó las actividades próximas este domingo 7 de septiembre, Federación estará presente en el cierre de los Juegos Culturales Entrerrianos en General Ramírez, con la participación de las jóvenes artistas Joaquin Azulleret Biderbost , Melani Berdún y Ángela Basualdo.

Además, continúan los Juegos Intercolegiales Culturales, con una gran participación de colegios secundarios de la Ciudad , y siguen en marcha los talleres de la Casa de la Cultura y el Centro Recreativo Renacer, que desembocarán en el gran cierre de fin de año.

Fuente y Redacción – La Última Campana