Federación presente en Rosario: Invitan a comerciantes al XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo

El Centro de Comercio y Actividades Económicas de Federación hizo conocer a través de 7Paginas, una invitación exclusiva para sus asociados: la participación en el XXI Foro Internacional de Ciudad, Comercio y Turismo 2026. Este prestigioso evento, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se llevará a cabo en la ciudad de Rosario.

Bajo el lema “Estrategias e innovación para transformar el futuro pyme”, el foro se posiciona como una cita ineludible para quienes buscan actualizarse en las nuevas tendencias que están redefiniendo el sector comercial y turístico a nivel global.

Capacitación en nuevas tecnologías

El programa del encuentro está diseñado para brindar herramientas concretas a los empresarios pymes. Entre los ejes temáticos principales se destacan:

Tendencias en Inteligencia Artificial aplicadas al negocio.

Desarrollo de Turismo Inteligente.

Estrategias de Digitalización Comercial.

Detalles del evento

Fecha: Miércoles 20 de mayo.

Horario: De 08:00 a 19:30 hs.

Lugar: Terminal Fluvial (Los Inmigrantes 410), Rosario, Santa Fe.

Beneficio logístico: Traslado gratuito

Una de las grandes ventajas para los comerciantes de Federación es que, a través de la FEDER (Federación Económica de Entre Ríos), se ha dispuesto un traslado sin cargo para los asociados que deseen asistir.

Desde la organización advirtieron que los cupos son limitados, por lo que es fundamental realizar la inscripción con antelación para asegurar el lugar en el transporte y el acceso al foro.

Inscripciones y reservas

Para asegurar su participación y reservar el traslado gratuito, los interesados deben comunicarse directamente con la secretaría del Centro de Comercio de Federación a la brevedad.