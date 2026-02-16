Federación promocionó su carnaval en las termas y espera un corsódromo colmado

Se aguarda un corsódromo repleto, con fuerte presencia de turistas que eligieron el destino para disfrutar del fin de semana extra largo y combinar el descanso termal con la fiesta carnestolenda.

Promoción en el complejo termal

Durante la mañana de este lunes, el complejo termal —colmado de visitantes— fue escenario de una promoción especial a cargo de pasistas y ritmistas de la comparsa Samba Bera, quienes desplegaron ritmo, color y simpatía para invitar a los turistas a sumarse a la fiesta de esta noche.

La intervención generó gran entusiasmo entre quienes disfrutaban de las piletas y espacios recreativos, muchos de los cuales aprovecharon la ocasión para consultar por entradas y ubicaciones.

Desde la organización confirmaron a 7Paginas que la comparsa encargada de abrir el espectáculo a partir de las 22 horas, será Comparsa Yasi Pora. Luego será el turno de Samba Bera y el cierre estará a cargo de Comparsa Mocidade.

Alta demanda de entradas

En horas de la mañana ya se observaba un marcado interés en la compra de entradas y ubicaciones para la noche, lo que anticipa un gran marco de público.

Con turistas y vecinos listos para colmar el corsódromo, Federación se encamina a vivir otra velada a puro brillo, ritmo y alegría, consolidando al carnaval como uno de los principales atractivos de la temporada de verano.

Fotos: ADN Federación

Redaccion de 7Paginas