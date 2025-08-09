Federación promocionó su oferta en la Expo Mett Up de Buenos Aires

En representación del Municipio, el secretario de Turismo Ezequiel Marozzini participó junto al empresario hotelero Ariel Burna, titular del Hotel Arenas Resort.

Por primera vez, la Secretaría de Turismo de Federación formó parte de esta exposición, con el objetivo de ampliar y diversificar la oferta turística, sumando el segmento de congresos, convenciones y encuentros profesionales.

Durante la presentación, Marozzini expuso las bondades de la ciudad, su auditorio municipal y atractivos destacados como el Parque Termal y Acuático, mientras que Burna dio a conocer las instalaciones del Arenas Resort y su Salón Citrus, equipado para eventos, congresos y celebraciones de gran escala.

La participación en la Expo Mett Up representa un paso importante para posicionar a Federación como sede de turismo de reuniones, un sector en crecimiento que promete generar un impacto positivo en la economía local y ampliar la temporada turística más allá de los meses de mayor afluencia.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas