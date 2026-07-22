Federación promocionó su oferta turística en la 138ª Exposición Rural de Palermo

La ciudad de Federación continúa fortaleciendo su estrategia de promoción turística a nivel nacional. En ese marco, el Municipio, a través de la Secretaría de Turismo, participó este miércoles de la 138ª Exposición Rural de Palermo, que se desarrolla en el tradicional Predio Ferial de Buenos Aires.

La delegación fue encabezada por el secretario de Turismo, Ezequiel Marozzini, quien junto al equipo de la cartera llevó adelante acciones de difusión para dar a conocer la amplia oferta turística que ofrece la ciudad termal.

Durante la jornada, el objetivo principal fue promocionar los principales atractivos de Federación ante los miles de visitantes que recorren diariamente la exposición, considerada la muestra ganadera y agroindustrial más importante del país.

Desde el municipio destacaron que este tipo de eventos representan una oportunidad estratégica para posicionar el destino en mercados nacionales, mostrando no solo el complejo termal y el parque acuático, sino también la diversidad de servicios, alojamientos, gastronomía y propuestas recreativas que caracterizan a la ciudad.

La presencia en la Exposición Rural de Palermo forma parte de las acciones de promoción que viene desarrollando la Secretaría de Turismo para mantener a Federación entre los destinos preferidos por quienes eligen vacacionar en la región.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas